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В Україні можуть реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення

Україна, Середа 27 січня 2021 15:22
В Україні можуть реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики готує до другого читання відповідний законопроект №4107.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У ході засідання нардепи обговорили ряд правок до другого читання документу.

Пропозиції передбачають, що суб’єктами подання на членів Нацради від ВР є фракції та групи (1 фракція - 1 подання), а також громадські організації та творчі спілки (1 громадська організація - 1 подання).

При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Пропонується, щоб закон не регулював безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, затвердженій Міністерством юстиції.

Президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

У законі планують передбачити, що кандидати обов’язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", що триватиме до 25 днів.

Забезпечується й дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади декілька людей мають однакову кількість голосів, перевага надається кандидату тієї статі, представників якої менше серед уже чинних членів.

На наступному засіданні комітет продовжить розгляд правок до другого читання.

Нагадаємо, у середині грудня народні депутати підтримали за основу законопроект №4107.

Як писало РБК-Україна, Раді також рекомендують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії і окупації нею частини території України.

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