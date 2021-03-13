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В Україні можуть розблокувати велику приватизацію: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 16:47
В Україні можуть розблокувати велику приватизацію: комітет Ради підтримав закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Про це написала заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді в Facebook.

"Комітет з питань економічного розвитку Верховної ради підтримав урядовий законопроект про розблокування великої приватизації №4543 до другого читання", - повідомила заступник голови МЕРТ.

Автором відповідного законопроекту є Кабінет міністрів. В уряді підкреслювали, що з метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, в тому числі проведення аукціонів.

Як писало РБК-Україна, цей закон Рада схвалила за основу на початку лютого.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Так, на початку вересня 2020 року Рада прийняла відповідний законопроект №3552.

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