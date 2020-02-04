В Украине могут расширить программу доступных кредитов для бизнеса

Правительство Украины может расширить программу доступных кредитов для малого бизнеса. Об этом заявил президента Украины Владимир Зеленский сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, на данный момент программа рассчитана на пять лет, после чего она возможно будет расширена, если будет большое количество клиентов.

"5-7-9% - это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", - сообщил президент.

Напомним, в Украине с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, к программе уже присоединились четыре государственных банка. При этом, чтобы получить кредит на льготных условиях, необходимо пройти несколько этапов отбора - показать бизнес-план, а также внести свой денежный вклад.

Ранее сообщалось, что 23 января вступил в силу закон, который предусматривает направление 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине.