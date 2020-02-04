В Україні можуть розширити програму доступних кредитів для бізнесу

Уряд України може розширити програму доступних кредитів для малого бізнесу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, на даний момент програма розрахована на п'ять років, після чого вона можливо буде розширена, якщо буде велика кількість клієнтів.

"5-7-9% - це не на місяць, не на рік, а на п'ять років. П'ять років буде працювати програма. А потім побачимо: в залежності від кількості клієнтів будемо розширювати програму", - повідомив президент.

Нагадаємо, в Україні з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, до програми вже приєдналися чотири державні банки. При цьому, щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору - показати бізнес-план, а також внести свій грошовий вклад.

Раніше повідомлялося, що 23 січня в силу вступив закон, який передбачає напрям 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні.