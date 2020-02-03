В Украине стартовала программа по удешевлению кредитов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В государственном бюджете на компенсации для бизнеса предусмотрено 2 млрд грн

В Украине с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом во время презентации инициативы сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, заявки на получение кредитов можно подавать уже с сегодняшнего дня: к инициативе уже присоединились четыре государственных банка. В то же время, по его словам, чтобы получить кредит на льготных условиях, необходимо пройти несколько этапов отбора. В частности, нужно показать бизнес- план, а также внести свой денежный вклад.

"Люди получат доступные кредиты: на сумму до 1,5 млн грн сроком до 5 лет под 5, 7 или 9% - это ответ на первоочередную потребность малого бизнеса - доступное финансирование", - отметил Гончарук.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова объяснила алгоритм получения кредитов предпринимателями. По ее словам, на сайте 5-7-9.gov.ua можно узнать, соответствует ли проект льготной ставке. Далее нужно выбрать один из четырех банков, заполнить заявку, и в течение 10-дневного срока будет известен результат.

Напомним, 23 января 2020 года вступил в силу закон, который предусматривает направление 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине.

После этого Кабинет министров Украины 24 января одобрил постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса в Украине.