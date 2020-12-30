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В Украине могут расширить помощь безработным на период других карантинов

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде предусмотреть помощь безработным на период других карантинов. Соответствующий законопроект №3010а рекомендуют принять во втором чтении.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон также предусматривает право Кабинета министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Указано, что при наработке проекта поступило большое количество поправок, большинство из которых рабочая группа предлагает учесть в сравнительной таблице.

"Члены комитета приняли решение одобрить сравнительную таблицу к законопроекту и рекомендуют Верховной раде принять законопроект №3010а во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в начале ноября народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

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