В Украине могут продлить военное положение

В Украине с 24 февраля действует военное положение, введенное из-за войны с Россией. Оно заканчивается 25 апреля, но его могут продлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Федора Вениславского.

Нардеп напомнил, что режим военного положения в Украине действует до 25 апреля. "Соответственно, будет инициатива президента (Украины - ред.) о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", - сказал Вениславский в эфире национального телемарафона.

Напомним, Верховная рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

Отметим, Рада 15 марта продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

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