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В Україні можуть продовжити воєнний стан

Фото: воєнний стан в Україні можуть продовжити (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з 24 лютого діє воєнний стан, введений через війну з Росією. Воно закінчується 25 квітня, але його можуть продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федора Веніславського.

Нардеп нагадав, що режим воєнного стану в Україні діє до 25 квітня. "Відповідно, буде ініціатива президента (України - ред.) про продовження, тому що, на жаль, війна не закінчилася", - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону.

Нагадавши, Верховна рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

Відзначити, Рада 15 березня продовжила воєнний стан у країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

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