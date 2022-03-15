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Украина продлила военное положение с 26 марта еще на 30 дней

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Киев, Вторник 15 марта 2022 15:36
Украина продлила военное положение с 26 марта еще на 30 дней Фото: военное положение в Украине продлено минимум до 20-х чисел апреля (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины поддержала закон о продлении военного положения. Срок нынешнего должен был закончиться 26 марта, но его продлили еще на 30 суток.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Отметим, срок действия военного положения истекал в 05:30 26 марта 2022 года. Накануне президент Владимир Зеленский обратился к Раде с просьбой утвердить его указ о продлении данного режима еще на 30 дней.

Как влияет военное положение на жизнь украинцев

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения.

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