В Украине могут появиться ответственные за зарплаты по сферам и регионам

Премьер-министр отметил, что в каждом органе власти должно быть определено должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность за состояние погашения задолженности в определенной сфере хозяйствования или регионе.

"Временные комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате должны работать так часто, как того требует ситуация. Если в регионе есть задолженность, значит комиссия должна работать до получения должного эффекта: сокращение задолженности и полного ее погашения. Пустые отчеты о количестве собраний и очередных безрезультатных заслушиваний приниматься не будут. Мероприятия должны быть решительными и эффективными", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также поручил всем руководителям центральных и местных органов власти, чтобы каждый работник медицины, образования, культуры, спорта и других бюджетных сфер получал оплату не позднее определенных законом сроков.

Руководителям всех государственных предприятий, где есть задолженность по заработной плате, обязали создать конкретный план действий, мероприятий и графиков ее погашения и предоставить ежемесячные отчеты.