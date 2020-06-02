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Украина получит 300 млн евро кредита на энергоэффективность

Новости » Экономика     02.06.2020 - 21:47
Украина получит 300 млн евро кредита на энергоэффективность
Фото: Европейский инвестиционный банк

Проект должен повысить энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине кредит на 300 миллионов евро для повышения энергоэффективности общественных зданий. Соглашение подписано во вторник, 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Так, ЕИБ и Министерство развития общин подписали договор о сотрудничестве в подготовке проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине. Договор подписали накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF). Фонд предоставит 150 тысяч евро для подготовки проекта.

Позже Украина получит кредит на 300 млн евро от ЕИБ с длительным сроком погашения.

Ожидается, что проект повысит энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ, а 2,5 млн жителей Украины ощутят эти изменения. Термомодернизация предусматривает установку современного энергоэффективного оборудования, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и т.д.

Глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что соглашение "обусловит экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии".

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав в ближайшее время закупит несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса на деньги, выделенные ЕИБ.

Также РБК-Украина писало, что в конце марта Украина обратилась в ЕИБ за кредитом на 40 млн евро для борьбы с коронавирусом.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Европейский инвестиционный банккредитэненргоэфективность
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