В Україні можуть з'явитися енергоаудитори: Раді рекомендують схвалити закон

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні можуть з'явитися енергетичні аудитори. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №4507 за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Законопроект підготовлено у рамках імплементації Директиви 2012/27/ЄС.

У документі визначені основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергоефективності будівель.

У законі прописані засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту тощо. Врегульований порядок та особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення такого аудиту.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про енергетичну ефективність за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні житлові і громадські будівлі заборонили будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності. Вони є обов'язковими для новобудов, реконструйованих і капітально відремонтованих будівель.

Як писало РБК-Україна, Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит на 300 млн євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.