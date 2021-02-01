ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні можуть з'явитися енергоаудитори: Раді рекомендують схвалити закон

Україна, Понеділок 01 лютого 2021 10:55
В Україні можуть з'явитися енергоаудитори: Раді рекомендують схвалити закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть з'явитися енергетичні аудитори. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №4507 за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Законопроект підготовлено у рамках імплементації Директиви 2012/27/ЄС.

У документі визначені основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергоефективності будівель.

У законі прописані засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту тощо. Врегульований порядок та особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення такого аудиту.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про енергетичну ефективність за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні житлові і громадські будівлі заборонили будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності. Вони є обов'язковими для новобудов, реконструйованих і капітально відремонтованих будівель.

Як писало РБК-Україна, Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит на 300 млн євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Енергетика энергоэффективностьВерховна Рада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся