Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс до Ради відповідний проект закону

В Україні можуть з'явитися експерти з радіаційного захисту, які будуть консультувати органи влади. Кабінет міністрів подав до Верховної ради відповідний проект закону №3869.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує запровадити консультування суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, інших юридичних та фізичних осіб, органів влади з експертами з радіаційного захисту. Консультації стосуватимуться дотримання вимог законодавства з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Цей документ визначає основні вимоги до особи, яка має намір стати експертом з радіаційного захисту, орган, який наділяється повноваженням визнання компетенції експерта, основні засади порядку визнання компетенції.

Крім того, проект передбачає затвердження Кабміном положення про експерта з радіаційного захисту, яким буде визначено перелік напрямів компетенцій, вимоги до обсягу знань та практичних навичок експерта з радіаційного захисту та порядок визнання їх компетенції.

Нагадаємо, у травні ВР схвалила в другому читанні законопроект №2372, який спрямований на уникнення послаблення держрегулювання безпеки використання ядерної енергії.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань розслідують можливі неправомірні дії посадових осіб Міненерго у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.