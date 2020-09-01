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В Украине небольшие гостиницы разрешат называть "отелями"

Автор: Юлия Струк

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, могут получить новый статус. В случае принятия соответствующего законопроекта №2673 они по праву могут называться отелями.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

Во вторник, 1 сентября, Верховная рада приняла соответствующий проект закона за основу в первом чтении.

"По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Мы устраняем эту несправедливость, позволяя небольшим заведениям официально называться отелями и быть полноправными участниками гостиничного рынка", - подчеркивают в пресс-службе.

В СН ожидают, что принятие этого закона позволит:

  • стимулировать активизацию рынка гостиничных услуг;
  • создать новые рабочие места;
  • увеличить поступления в бюджет;
  • вывести гостиничный бизнес из тени.

Напомним, 14 июля Верховная рада легализовала игорный бизнес: нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который разрешает размещать залы с игровыми автоматами в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Как писало РБК-Украина, сегодня глава ВР Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.

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