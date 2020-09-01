В Україні невеликі мотелі дозволять називати "готелями"

В Україні невеликі заклади, які надають готельні послуги, можуть отримати новий статус. У разі ухвалення відповідного законопроекту №2673 вони за правом зможуть називатися готелями.
Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.
У вівторок, 1 вересня, Верховна рада ухвалила відповідний проект закону за основу у першому читанні.
"За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. Ми усуваємо цю несправедливість, дозволяючи невеличким закладам офіційно називатися готелями та бути повноправними учасниками готельного ринку", - підкреслюють у прес-службі.
У СН очікують, що ухвалення цього закону дозволить:
Нагадаємо, 14 липня Верховна рада легалізувала гральний бізнес: нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроект №2285-д, який дозволяє розміщувати зали з ігровими автоматами в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.
Як писало РБК-Україна, сьогодні глава ВР Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту.