В Украине могут передать пожарные части в коммунальную собственность

В Украине могут передать пожарные части из государственной в коммунальную собственность. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3688.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В январе 2017 года правительство утвердило стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (2017-2020 годы). Она, в частности, предусматривала разработку закона о передаче имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений и другого имущества ГСЧС из государственной в коммунальную собственность.

Согласно проекту закона, передача такого имущества должна быть бесплатной.

Принятие закона будет способствовать созданию центров безопасности в объединенных территориальных общинах, что позволит увеличить процент своевременного прибытия к месту чрезвычайной ситуации пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, Кабинет министров хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку он затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Госслужба по чрезвычайным ситуациям сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине.