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ГСЧС сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров

Новости » Общество     18.04.2020 - 16:58
ГСЧС сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Ликвидация пожаров в Киевской и Житомирской областях продолжается

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на совещании в Офисе президента сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Чечеткина, лесные пожары в Житомирской области не разрастаются, однако в ГСЧС создали резерв сил на случай возможных осложнений, ведь в ближайшие дни осадков не предвидится.

Также Чечеткин рассказал о ситуации с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Угрозы объектам критической инфраструктуры зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов, нет. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне", - сообщил глава ГСЧС.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что более трети лесных пожаров в Житомирской области было ликвидировано по состоянию на 18 апреля. При этом, по данным главы МВД, сегодня было локализовано еще 5 очагов возгорания.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области один из лесных пожаров перекинулся на два населенных пункта. Пожарным удалось спасти от огня 45 дачных построек, однако 39 домов было уничтожено.

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Новости Украины ЖитомирпожарЧернобыльГСЧС
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