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В Україні можуть передати пожежні частини в комунальну власність

Новини » Політика     22.06.2020 - 16:00
В Україні можуть передати пожежні частини в комунальну власність
Фото: рятувальники (facebook.com MNS.GOV.UA)

Кабмін вніс до Ради відповідний проект закону

В Україні можуть передати пожежні частини з державної у комунальну власність. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3688.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У січні 2017 року уряд затвердив стратегію реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій (2017-2020 роки). Вона, зокрема, передбачала розробку закону про передачу майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів та іншого майна ДСНС з державної у комунальну власність.

Відповідно до проекту закону, передача такого майна має бути безоплатною.

Ухвалення закону сприятиме створенню центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах, що дозволить збільшити відсоток вчасного прибуття до місця надзвичайної ситуації пожежно-рятувальних підрозділів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки він ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС завдань за призначенням.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні Держслужба з надзвичайних ситуацій сформувала резерв на випадок ускладнення лісових пожеж в Україні.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипожежаВерховна Рада
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