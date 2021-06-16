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В Украине могут отменить обязательную периодическую переаттестацию моряков

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 16:26
В Украине могут отменить обязательную периодическую переаттестацию моряков Фото: Рада может отменить обязательную периодическую переаттестацию моряков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут отменить обязательную периодическую переаттестацию моряков. Это предусматривает законопроект №3944.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики обратится к председателю ВР с просьбой дать поручение комитету по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотреть этот законопроект, который "решает вопрос ликвидации коррупционной схемы путем отмены обязательной периодической переаттестации моряков".

"Комитет обратится к Кабинету министров, Министерству цифровой трансформации и Одесской областной прокуратуре по поводу предоставлении информации по вопросам, связанным с ликвидацией злоупотреблений при переаттестации моряков", - указано в сообщении.

Отметим, в конце января в ряде городов Украины прошла всеукраинская акция моряков против коррупции в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, в июне 2020 года украинский экипаж танкера "Рута" вернулся в Украину. Моряки вернулись домой после трех лет пребывания в ливийской тюрьме.

Как писало РБК-Украина, в мае прошлого года захваченных в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины освободили из плена. Украинцев, членов экипажа судна MSC TALIA F, захватили в плен в конце марта 2020-го.

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переаттестация моряки Верховная Рада
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