В Украине могут отменить обязательную периодическую переаттестацию моряков. Это предусматривает законопроект №3944.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики обратится к председателю ВР с просьбой дать поручение комитету по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотреть этот законопроект, который "решает вопрос ликвидации коррупционной схемы путем отмены обязательной периодической переаттестации моряков".

"Комитет обратится к Кабинету министров, Министерству цифровой трансформации и Одесской областной прокуратуре по поводу предоставлении информации по вопросам, связанным с ликвидацией злоупотреблений при переаттестации моряков", - указано в сообщении.

Отметим, в конце января в ряде городов Украины прошла всеукраинская акция моряков против коррупции в Министерстве инфраструктуры.