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В Україні можуть скасувати обов’язкову періодичну переатестацію моряків

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Україна, Середа 16 червня 2021 16:26
В Україні можуть скасувати обов’язкову періодичну переатестацію моряків Фото: Рада може скасувати обов'язкову періодичну переатестацію моряків (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть скасувати обов’язкову періодичну переатестацію моряків. Це передбачає законопроект №3944.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет з питань антикорупційної політики звернеться до голови ВР з проханням дати доручення комітету з питань транспорту та інфраструктури розглянути цей законопроект, який "вирішує питання ліквідації корупційної схеми шляхом скасування обов’язкової періодичної переатестації моряків".

"Комітет звернеться до Кабінету міністрів, Міністерства цифрової трансформації та Одеської обласної прокуратури щодо надання інформації з питань, пов’язаних із ліквідацією зловживань при переатестації моряків", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, наприкінці січня у ряді міст України пройшла всеукраїнська акція моряків проти корупції в Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, у червні 2020 року український екіпаж танкеру "Рута" повернувся в Україну. Моряки повернулися додому після трьох років перебування в лівійській в'язниці.

Як писало РБК-Україна, у травні минулого року захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України звільнили з полону. Українців, членів екіпажу судна MSC TALIA F, захопили в полон наприкінці березня 2020-го.

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