В Украине могут ограничить строительство левых поворотов на скоростных трассах

Иллюстративное фото (proboknet.LiveJournal)

До двух третей аварий на трасах происходит во время левого поворота через встречный поток машин

В Украине могут ограничить проектирование и строительство левых поворотов на участках дорог с интенсивным движением. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По данным ведомства, до двух третей аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток машин.

"Поэтому в новых изменениях в ДБН отношении автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить устройства левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается предусматривать устройство левых поворотов лишь на участках дорог с интенсивностью до 20 тыс. автомобилей в сутки.

В то же время, на скоростных трассах, дорогах категории 1-б, с интенсивностью движения более 20 тыс. автомобилей - обязательно обустраивать разноуровневые развязки.

Напомним, в Киеве в субботу, 10 ноября, ограничат движение транспорта на отдельных участках дорог в Святошинском районе столицы.

Речь идет об ограничении движения на площади Героев Бреста и перекрестке улиц Львовской и Святошинской. На этих участках с 9:00 до 17:00 работники "Киевавтодора" будут проводить ремонт дорожного покрытия.

В центре Киева с 24 ноября 2018 года будет ограничено движение из-за подготовки к празднованию Нового года. Празднование продлится с 15 декабря на Софийской площади и Владимирском проезде.