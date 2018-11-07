У центрі Києва з 24 листопада буде обмежено рух через підготовку до Нового року

Фото: новорічна ялинка в Києві (facebook.com/marharyta.stetsenko)

Рух транспорту у центрі Києва обмежать до 24 січня 2019 року

У центрі Києва з 24 листопада 2018 року буде обмежено рух через підготовку до святкування Нового року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у Києві розпочинається підготовка до святкування Нового року, яке триватиме з 15 грудня на Софійській площі і Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською), а також на територіях, прилеглих до входів до верхньої та нижньої станцій фунікулера.

Так, з 24 листопада на вказаних локаціях розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів для святкування, у зв’язку з чим з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі. Крім того, у вказаний період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Крім того, заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської діятиме і під час самого святкування:

19 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00;

24 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00;

31 грудня 2018 року - з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року;

01 січня 2019 року - з 14:00 до 22:00;

07 січня 2019 року - з 12:00 до 16:00.

Разом з тим, зазначається, що через заплановані обмеження руху, буде дозволено рух транспорту на Хрещатику на вихідні, у святкові та неробочі дні. Крім того, буде змінено маршрути наземного пасажирського транспорту.

Також зазначається, що у новорічну ніч фунікулер працюватиме цілодобово.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві до 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.