У центрі Києва з 24 листопада буде обмежено рух через підготовку до Нового року

Рух транспорту у центрі Києва обмежать до 24 січня 2019 року
У центрі Києва з 24 листопада 2018 року буде обмежено рух через підготовку до святкування Нового року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, у Києві розпочинається підготовка до святкування Нового року, яке триватиме з 15 грудня на Софійській площі і Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською), а також на територіях, прилеглих до входів до верхньої та нижньої станцій фунікулера.
Так, з 24 листопада на вказаних локаціях розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів для святкування, у зв’язку з чим з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі. Крім того, у вказаний період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).
Крім того, заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської діятиме і під час самого святкування:
Разом з тим, зазначається, що через заплановані обмеження руху, буде дозволено рух транспорту на Хрещатику на вихідні, у святкові та неробочі дні. Крім того, буде змінено маршрути наземного пасажирського транспорту.
Також зазначається, що у новорічну ніч фунікулер працюватиме цілодобово.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві до 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.