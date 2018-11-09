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В Україні можуть обмежити будівництво лівих поворотів на швидкісних трасах

Новини » Транспорт    09.11.2018 - 15:02
Ілюстративне фото (proboknet.LiveJournal)
Ілюстративне фото (proboknet.LiveJournal)

До двох третин аварій на трасах відбувається під час лівого повороту через зустрічний потік машин

В Україні можуть обмежити проектування і будівництво лівих поворотів на ділянках доріг з інтенсивним рухом. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

За даними відомства, до двох третин аварій на трасах відбувається під час виконання лівого повороту через зустрічний потік машин.

"Тому в нових змінах до ДБН щодо автомобільних доріг загального користування плануємо обмежити пристрої лівих поворотів на ділянках із високою інтенсивністю руху і передбачити в цих місцях обов'язкове проектування різнорівневих розв'язок", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується передбачати пристрій лівих поворотів лише на ділянках доріг з інтенсивністю до 20 тис. автомобілів на добу.

У той же час, на швидкісних трасах, дорогах категорії 1-б, з інтенсивністю руху понад 20 тис. автомобілів - обов'язково облаштовувати різнорівневі розв'язки.

Нагадаємо, у Києві в суботу, 10 листопада, обмежать рух транспорту на окремих ділянках доріг у Святошинському районі столиці.

Йдеться про обмеження руху на площі Героїв Бреста та перехресті вулиць Львівської та Святошинській. На цих ділянках з 9:00 до 17:00 працівники "Київавтодору" будуть проводити ремонт дорожнього покриття.

У центрі Києва з 24 листопада 2018 року буде обмежено рух через підготовки до святкування Нового року. Святкування триватиме з 15 грудня на Софійській площі та Володимирському проїзді.

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