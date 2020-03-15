В Украине могут ограничить работу заведений питания

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав рекомендует ввести ограничения для заведений питания

В Украине рассматривают возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Так, во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавирусу", министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинских граждан воздержаться от поездок между городами страны для исключения возможности распространения коронавируса. При этом в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин.

Как писало РБК-Украина, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.