В Украине могут ограничить максимальный размер зарплаты госслужащих во время ЧС

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует ВР ограничить максимальный размер зарплаты государственных служащих во время действия чрезвычайной ситуации. Это предусмотрено законопроектом №3492.
Соответствующий законопроект рекомендуют принять за основу.
Документ вводит ограничение максимального размера месячной заработной платы руководителей и работников субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, государственных служащих, должностных лиц и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета.
В законе прописано, что размер зарплаты будет составлять не более двенадцати минимальных зарплат во время действия ЧС.
"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №3492 за основу", - указано в сообщении.
Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат государственным служащим.
Напомним, в мае прошлого года Кабинет министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Изменения коснутся всех госорганов.