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В Украине могут ограничить максимальный размер зарплаты госслужащих во время ЧС

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует ВР ограничить максимальный размер зарплаты государственных служащих во время действия чрезвычайной ситуации. Это предусмотрено законопроектом №3492.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий законопроект рекомендуют принять за основу.

Документ вводит ограничение максимального размера месячной заработной платы руководителей и работников субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, государственных служащих, должностных лиц и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета.

В законе прописано, что размер зарплаты будет составлять не более двенадцати минимальных зарплат во время действия ЧС.

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №3492 за основу", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат государственным служащим.

Напомним, в мае прошлого года Кабинет министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Изменения коснутся всех госорганов.

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