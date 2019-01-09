В Украине за месяц от переохлаждения пострадали более тысячи человек

Фото: скорая помощь (из открытых источников)

В период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в больницы за медпомощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинцев

В Украине в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в больницы за медицинской помощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области - 135 человек. В Харьковской области пострадал 121 человек, Днепропетровской - 117, Киевской - 90 и Одесской - 69.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, что необходимо знать о зимнем переохлаждении и как его избежать.

В Киеве за минувшие сутки, 13 ноября, зафиксировали сразу 3 случая обращения людей в больницы с переохлаждением.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание, в частности, ночью местами температура воздуха опустится до -16 градусов мороза.