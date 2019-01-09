В Україні за місяць від переохолодження постраждала понад тисяча людей

Фото: швидка допомога (з відкритих джерел)

В період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року в лікарні за медичною допомогою з переохолодженням та обмороженням звернулися 1037 українців

В Україні в період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року в лікарні за медичною допомогою з переохолодженням та обмороженням звернулися 1037 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що найбільше від переохолодження та обмороження постраждали жителі Донецької області - 135 осіб. У Харківській області постраждала 121 людина, Дніпропетровській - 117, Київській - 90 і Одеській - 69.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, від загального переохолодження за вказаний період померли 64 людини.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що необхідно знати про зимовоме переохолодження та як його уникнути.

У Києві за минулу добу, 13 листопада, зафіксували відразу 3 випадки звернення людей у лікарні з переохолодженням.

Раніше повідомлялося, що в Україні в найближчі дні очікуються снігопади і похолодання, зокрема, вночі місцями температура повітря опуститься до -16 градусів морозу.