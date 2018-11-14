В Киеве от переохлаждения пострадали 3 человека

Фото: скорая помощь (из открытых источников)

Пострадавших доставили в больницу

В Киеве за минувшие сутки, 13 ноября, зафиксировали сразу 3 случая обращения людей в больницы с переохлаждением. Об этом заявил начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44.ua.

Он сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировано три случая переохлаждения.

"Поскольку все пострадавшие подлежат госпитализации, их доставили в больницу. О том, сколько сегодня обратились людей с переохлаждение, будет известно позже", - рассказал Рогов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве возникло почти 300 дорожньо-транспортных происшествий (ДТП).

Кроме того, в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах.

По данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима.

Как отметили климатологи, среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3,0 градуса и по прогнозам Укргидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.