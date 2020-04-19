В Украине медики составляют 20% от всех зараженных коронавирусом

В Украине коронавирусом заразился 1031 медицинский работник, что составляет 20% от всего числа инфицированных. Об этом на брифинге в воскресенье рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на 19 апреля официально подтверждено 5449 случаев COVID-19.

"За прошедшие сутки заболели 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работников. Были госпитализированы 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость в том, что 72 человека выздоровели, из них 1 ребенок и 12 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболели 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник", - сказал Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве разъяснили, что в предыдущие дни увеличилось число коронавируса в Украине из-за несоблюдения рекомендаций и увеличение количество тестирований ПЦР.

Отметим, последние дни в Украине количество новых случаев заражения составляет от 300 до 500. Наибольшее число Минздрава зафиксировал 17 апреля - 501 зараженный.

Впрочем, в Украине за последние сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что свидетельствует о снижении заболеваемости второй день подряд.