Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 19 апреля

Колличество выздоровевших больше чем в два раза превышает количество умерших

Количество инфицированніх коронавирусом в Украине продолжает расти. По состоянию на 19 апреля официально подтверждено более 5100 случаев COVID-19. Количество смертей возросло до 133. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 на сегодня составляет 275 человек. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 19 апреля

Черновицкая область - 840 инфицированных. Местная ОГА сообщает о том, что в Черновицкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Умерший 54-летний мужчина с ишемической болезнью сердца ранее пережил инфаркт и инсульт. 3 марта в области был выявлен первый случай COVID-19, который также стал первым в Украине.

Киев - 770 инфицированных. По сообщению мэра, в столице за истекшие сутки подтверждены 65 новых случаев заболевания коронавирусом, почти половина из которых зафиксирована в Лавре. Ранее здесь от коронавируса умер монах Никодим. Всего по состоянию на 18 апреля заболели 770 человек. Первый случай инфицирования COVID-19 в столице был зафиксирован 16 марта.

Ивано-Франковская область - 462 инфицированных. На Прикарпатье по состоянию на 18 апреля у 35 жителей подтвердился диагноз COVID-19. Всего в области насчитывается уже 462 больных. Первый случай заражения COVID-19 в области был получен 19 марта.

Тернопольская область - 366 инфицированных. Сообщается о двух новых случаях заражения в регионе – в Лановецком и Збаражском районах. А первый заразившийся в Тернополе мужчина сегодня выздоровел. Первое инфицирование коронавирусом в регионе произошло 20 марта.

Винницкая область - 319 инфицированных. По сообщению министра здравоохранения, именно в этом регионе наибольшее число заразившихся медиков по всей Украине – в Калиновской районной больнице, которая является опорным пунктом в лечении инфицированных COVID-19. На сегодня в Винницкой области насчитывается 97 случаев заболевания среди медиков. Впервые инфицирование COVID-19 в регионе было подтверждено 25 марта.

Ровненская область - 283 инфицированных. Как сообщил глава ОГА, по состоянию на 18 апреля в области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19 у лиц в возрасте от 23 до 70 лет. Всего в регионе насчитывается 314 случаев заражения. Первые 9 случаев инфицирования были зафиксированы 27 марта.

Киевская область - 280 инфицированных. По данным ОГА, в области количество случаев заражения COVID-19 приближается к 300. За последние сутки здесь подтверждены 27 новых случаев заражения, наибольшее количество которых находится в Киево-Святошинском районе. Среди заболевших 17 детей. Впервые заражение коронавирусом в Киевской области было получено 17 марта.

Кировоградская область - 234 инфицированных. По сообщению ОГА, за минувшие сутки методом ПЦР было подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Также в регионе зафиксированы три новые смерти от коронавируса: двое мужчин 68 и 87 лет и 82-летняя женщина. Впервые COVID-19 здесь был подтвержден 29 марта.

Львовская область - 221 инфицированный. По сообщению ОГА, на сегодняшний день в области подтверждены 221 случай инфицирования, из которых 8 человек умерли, 11 выздоровели. В областной инфекционной больнице находится 89 человек, в том числе в реанимации – 3 пациента. Первое заражение во Львовской области подтверждено 20 марта.

Житомирская область - 197 инфицированных. За последние сутки показатель инфицирования COVID-19 здесь вырос на два десятка. Крупнейшим очагом инфекции остается город Коростень, где диагноз COVID-19 подтвержден у 54 человек. Первое подтверждение инфицирования в регионе было получено 12 марта.

Закарпатская область - 166 инфицированных. За последние сутки ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области, о чем информирует Госпогранслужба Украины. Все они в удовлетворительном состоянии и находятся на самоизоляции. Впервые инфицирование в регионе подтвердилось 26 марта.

Черкасская область - 141 инфицированный. По сообщению ОГА, на сегодня в области 141 лабораторно подтвержденный случай инфицирования. За последние сутки обнаружен 1 положительный результат. 30 человек находятся в больницах области, 42 уже выздоровели. Первый случай заболевания в регионе был подтвержден 22 марта.

Волынская область - 134 инфицированных. По информации местного горсовета, за сегодняшний день в Нововолынске подтвердились еще три случая заболевания. Также сообщается о новом заражении в Ковельском районе. Впервые COVID-19 был подтвержден в регионе 25 марта.

Запорожская область - 127 инфицированных. За последние сутки в карантинном городе Бердянске в больницу госпитализированы еще двое больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в состоянии средней тяжести. Первые случаи заражения в регионе были выявлены 25 марта.

Одесская область - 106 инфицированных. На территории Килийской объединенной территориальной громады, по сообщению ее главы, инфекция подтвердилась у мужчины, который приехал из Киева. Его состояние тяжелое, пациента госпитализируют в Измаильскую инфекционную больницу. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 24 марта.

Днепропетровская область - 104 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки в области подтвердились три новых случая у жителей Каменского. Таким образом, общее число заболевших в регионе на сегодня составляет 107 человек. Первое заражение в области было подтверждено 19 марта.

Сумская область - 82 инфицированных. Областной лабораторный центр МОЗ Украины информировал о выздоровлении четырех жителей области. С начала эпидемии подтверждено 82 случая COVID-19, из которых четыре – смертельных. Первый случай заражения в области датируется 25 марта.

Харьковская область - 62 инфицированных. По сообщению ОГА, новый случай коронавируса обнаружен в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, где заболела одна из сотрудниц. Всего по состоянию на сегодня в области зарегистрировано 66 случаев COVID-19, из которых 9 – за последние сутки. Первый случай коронавируса был подтвержден 28 марта.

Херсонская область - 56 инфицированных. По сообщению местной ОГА, на сегодняшний день в области лабораторно подтвердились 63 случая заражения. За последние сутки заболели 7 человек. Очагом инфекции остается Олешковский район. Впервые инфекция на Херсонщине была выявлена 25 марта.

Полтавская область - 49 инфицированных. Сегодня мэр Кременчуга сообщил об очередном случае инфицирования в городе. Заболел 73-летний мужчина, госпитализированный с пневмонией. Также двое жителей города выздоровели. Первый случай коронавируса в области был подтвержден 27 марта.

Хмельницкая область - 41 инфицированный. По данным ОГА, сегодня в области лабораторно подтверждены два случая заболевания COVID-19 у монахинь Головчинецкого монастыря. Всего в области 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из которых 5 выздоровели, 2 умерли. Впервые коронавирус здесь был выявлен 27 марта.

Николаевская область - 31 инфицированный. По информации ОГА, в области продолжает расти число заболевших и составляет на сегодня 35 человек, большинство из которых выявлено в Вознесенском районе – 24 случая. Первые два случая заболевания были зафиксированы 11 апреля.

Донецкая область - 14 инфицированных. По сообщению ОГА, в Донецкой области зафиксирован новый случай инфицирования у 57-летней жительницы Мариуполя. Первый случай COVID-19 был зафиксирован 18 марта.

Черниговская область - 12 инфицированных. По сообщению ОГА, в области зафиксирован очаг вспышки распространения коронавирусной инфекции в селе Нежинское, где на сегодня насчитывается 49 заболевших. В связи с этим здесь усилены карантинные меры. Первое подтверждение инфицирования в регионе датируется 26 марта.

Луганская область - 9 инфицированных. По сообщению ОГА, за сутки на Луганщине подтверждены 15 новых случаев инфицирования COVID-19. Подтверждение первого инфицирования COVID-19 было получено 25 марта.