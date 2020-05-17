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В Україні за травень потонули 47 осіб

Новини » Надзвичайні події     17.05.2020 - 09:29
В Україні за травень потонули 47 осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Серед причин - купання в не пристосованих для цього місцях

В Україні з початку травня потонуло вже 47 осіб. Названі чотири основні причини такої статистики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Названі причини такої статистики:

  • купання в не пристосованих для цього місцях;
  • нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води;
  • ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру;
  • неналежний догляд за дітьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року у пожежах загинули 740 українців. Рятувальники зазначають, що основними причинами загибелі людей є свідоме нехтування ними правил пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, паління в ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички в місцях, легко доступних для дітей.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали відновлення лісів, пошкоджених недавніми пожежами.

Також РБК-Україна писало, що протягом останньої доби в Україні було підтверджено 433 нових випадки захворювання на коронавірус, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше. Загальна кількість випадків з початку пандемії становить 18291.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДСНС
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