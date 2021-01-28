ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине за лучшие результаты по ВНО и на олимпиадах дадут президентские премии

Киев, Четверг 28 января 2021 14:08
В Украине за лучшие результаты по ВНО и на олимпиадах дадут президентские премии
Фото: абитуриенты сдают ВНО (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования". Порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов в двухмесячный срок должен разработать и утвердить Кабинет министров.

Об этом сообщает Офис президента.

Документ предусматривает основание:

  • президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты;
  • премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;
  • грантов на обучение за рубежом.

"Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", - отметил Зеленский.

Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете расходы на соответствующие выплаты.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен. Данный проект постановления могут рассмотреть на этой или следующей неделе.

Отметим, с 1 февраля в стране стартует регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году. Она продлится до 5 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ВНОстипендияпремия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь