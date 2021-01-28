В Украине за лучшие результаты по ВНО и на олимпиадах дадут президентские премии

Фото: абитуриенты сдают ВНО (УНИАН)

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования". Порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов в двухмесячный срок должен разработать и утвердить Кабинет министров.

Об этом сообщает Офис президента.

Документ предусматривает основание:

президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты;

премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;

грантов на обучение за рубежом.

"Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", - отметил Зеленский.

Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете расходы на соответствующие выплаты.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен. Данный проект постановления могут рассмотреть на этой или следующей неделе.

Отметим, с 1 февраля в стране стартует регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году. Она продлится до 5 марта.