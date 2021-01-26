В Украине стартует регистрация на ВНО: названа дата

Фото: ВНО (УНИАН)

В Украине регистрация на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в понедельник, 1 февраля. Она продлится до 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что до 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирования ВНО пройдут по такому графику:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня - география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.

Напомним, 5 января в стране стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание в 2021 году.

Кроме того, в Украине в 2021 году могут ввести премии для участников ВНО. Нардепы могут рассмотреть законопроект о введении премий на этой или следующей пленарной неделе.