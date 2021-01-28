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В Україні за кращі результати по ЗНО і на олімпіадах дадуть президентські премії

Київ, Четвер 28 січня 2021 14:08
В Україні за кращі результати по ЗНО і на олімпіадах дадуть президентські премії
Фото: абітурієнти здають ЗНО (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про стипендії, премії та гранти президента України у сфері освіти". Порядок призначення і виплати стипендій, премій та грантів у двомісячний термін має розробити і затвердити Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ передбачає підстава:

  • президентських стипендій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали високі результати;
  • премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад з навчальних предметів;
  • грантів на навчання за кордоном.

"Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх намагатися й надалі. Такі талановиті та цілеспрямовані діти збудують сильну та успішну Україну", - зауважив Зеленський.

Також уряд має передбачити в державному бюджеті видатки на відповідні виплати.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть ввести стипендії студентам, що склали ЗНО на 200 балів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень. Даний проект постанови можуть розглянути на цьому або наступному тижні.

Відзначимо, з 1 лютого в країні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році. Вона триватиме до 5 березня.

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