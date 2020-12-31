Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий проект постановления №4563.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января года, в котором назначается стипендия. Так государство будет поддерживать тех, кто лучше сдал тест и избрал украинское учреждение высшего образования", - пояснил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

По его данным, в 2020 году в Украине самый высокий результат ВНО получили 455 участников тестирования.

Выплаты будут осуществлять в пределах бюджетных расходов, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на соответствующий год.

Стефанчук отметил, что ежегодно существует остаток неиспользованных средств по расходам потребления на выплату стипендий. В этом году сумма неиспользованных средств по бюджетной программе "Выплата академических стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений" составила не менее 182,83 млн гривен.

"Вместе с тем максимальная сумма средств, необходимых для покрытия расходов по выплате 500 стипендиатам средств за 4 месяца (сентябрь-декабрь), составляет 4 378 000 гривен", - подчеркнул замглавы ВР.

Напомним, в Украине могут ввести премии участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом. Кабинет министров одобрил соответствующий проект указа президента.

Как писало РБК-Украина, в Украине с 5 января стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание в 2021 году.