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В Украине ликвидируют еще один банк-банкрот

Новости » Экономика    03.05.2019 - 14:12
В Украине ликвидируют еще один банк-банкрот
Фото: коллаж (Pіxabay)

Захидинкомбанк обанкротился еще весной 2014 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору на прекращение ПАО "Захидинкомбанк" как юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФО.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Захидинкомбанк".

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 88 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после вступления в силу закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в пределах выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 89,357 млрд грн

Временная администрация в "Захидинкомбанке" была введена в мае 2014 года, в июле того же года началась ликвидация банка. В СМИ банк связывали с Арсеном Иванющенко - сыном Юрия Иванющенко по прозвищу Юра Енакиевский, близкого к беглому экс-президенту Виктору Януковичу.

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