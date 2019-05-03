В Україні ліквідують ще один банк-банкрут

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Західінкомбанк збанкрутував ще навесні 2014 року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав документи до державного реєстратора на припинення ПАТ "Західінкомбанк" як юридичної особи. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

У зв’язку із цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Західінкомбанк".

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2019 року у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, які були передані в управління фонду після набрання чинності закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), в межах виплати гарантованого відшкодування станом на 1 квітня 2019 року склала 89,357 млрд грн

Тимчасова адміністрація в "Західінкомбанку" була введена в травні 2014 року, липні того ж року почалася банку. У ЗМІ банк пов'язували з Арсеном Іванющенком - сином Юрія Іванющенка на прізвисько "Юра Єнакієвський", близького до екс-президента-втікача Віктора Януковича.