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В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Фото: В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 200 военных. за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевской направлениях.

Общие боевые потери России на 21 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45200 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 1912 (+5);
  • боевых бронированных машин - 4224 (+12);
  • артиллерийских систем - 1028 (+10);
  • РСЗО - 266 (+0);
  • средства ПВО - 141 (+0);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 197 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 806 (+3);
  • крылатые ракеты - 190 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6);
  • специальной техники - 99 (+2).

Напомним, накануне ВСУ атаковали позиции оккупантов на юге. Враг понес потери в живой силе и технике.

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