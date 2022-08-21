В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 200 военных. за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевской направлениях.
Общие боевые потери России на 21 августа ориентировочно составили:
Напомним, накануне ВСУ атаковали позиции оккупантов на юге. Враг понес потери в живой силе и технике.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.