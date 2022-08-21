В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових. за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військовослужбовців країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні ЗСУ атакували позиції окупантів на півдні. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.
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