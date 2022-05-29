В Украине ликвидировали сотрудника Минобороны РФ, - "Медиазона"

По информации издания, первым о его гибели сообщил российский пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова.

При этом "Медиазона" подтвердила смерть полковника с помощью реестра наследственных дел, приложений Getcontact и утечек из российских баз данных.

Так, согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, но его смерть официально подтвердили через пять дней, 30 марта.

"Нотариус, который оформлял наследственное дело, указал адрес проживания погибшего - Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, она же - войсковая часть 66524", - пишет издание.

Вместе с тем, Министерство обороны РФ публично не подтверждало гибель работника пресс-службы.

СМИ также отмечает, что об Иванове ранее писал "Миротворец".

"Российский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины", - упоминается в организации.

В издании также обращают внимание, что по данным программы Getcontact, телефон полковника в записных книжках пользователей был записан как "Владимир пресс-служба Минобороны"

А по российским базам данных, Владимир Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного Военного округа.

Напомним, также стало известно, что украинские военные уничтожили еще одного российского командира, который совершал преступления на территории Украины.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 150 российских военных.

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