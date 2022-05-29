В Україні ліквідували співробітника Міноборони РФ, - "Медіазона"

За інформацією видання, першим про його загибель повідомив російський пропагандист ВГТРК Євген Піддубний, який вийшов на акцію "Безсмертний полк" 9 травня з портретом Іванова.

При цьому "Медіазона" підтвердила смерть полковника за допомогою реєстру спадкових справ, додатків Getcontact та витоків з російських баз даних.

Так, згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Володимир Іванов загинув 25 березня, але його смерть офіційно підтвердили через п'ять днів, 30 березня.

"Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого - Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж - військова частина 66524", - пише видання.

Разом з тим, Міністерство оборони РФ публічно не підтверджувало загибель працівника прес-служби.

ЗМІ також зазначає, що про Іванова раніше писав "Миротворець".

"Російський військовий злочинець. Пропагандист. Співучасник інформаційно-пропагандистських компаній та маніпуляцій МО РФ з виправдання російської агресії проти України, масових убивств мирних жителів Сирії. Співробітник Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії. Безпосередньо причетний до ведення МО РФ інформаційної війни проти України", - згадується в організації.

У виданні також звертають увагу, що за даними програми Getcontact, телефон полковника у записниках користувачів був записаний як "Володимир прес-служба Міноборони"

А відповідно до російських баз даних, Володимир Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення до Москви служив у штабі Південного Військового округу.

Нагадаємо, також стало відомо, що українські військові знищили ще одного російського командира, який вчиняв злочини на території Україні.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 150 російських військових.

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