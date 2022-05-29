Украинские защитники ликвидировали командира парашютно-десантной роты РФ
Украинские военные уничтожили еще одного российского командира, который совершал преступления на территории Украины. Он управлял парашютно-десантной ротой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
ВСУ ликвидировали капитана Александра Выгуляра. Он был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии России.
"3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло", - говорится в сообщении
.Фото: ликвидированный российский капитан Александр Выгуляр (facebook.com/AFUStratCom)
Напомним, недавно стало известно о гибели российского подполковника Александра Достигаева.
Всего, по данным Генштаба, украинские защитники ликвидировали уже 30 150 российских военных.
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