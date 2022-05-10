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В Украине ликвидировали схему ввоза под видом гумпомощи одежды и обуви известных брендов

Новина українською →
Львов, Вторник 10 мая 2022 16:44
В Украине ликвидировали схему ввоза под видом гумпомощи одежды и обуви известных брендов Фото: во Львове выявили схему ввоза в Украину под видом гуманитарки вещей известных брендов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Львовской области перекрыли канал ввоза в Украину одежды и обуви известных брендов под видом гуманитарной помощи. Схему организовала благотворительная организация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Одна из благотворительных организаций наладила во Львовской области схему ввоза одежды и обуви известных брендов под видом гуманитарной помощи", - написал в Telegram-канале глава ОВА.

По его словам, стоимость изъятого товара превышает 11 млн гривен. Козицкий поблагодарил прокуратуру и полицию за проведенную операцию.

"Война - не время для наживы всякого рода "дельцов", - подытожил он.

Напомним, после начала войны в Украину начала поступать гуманитарная помощь от разных государств и благотворительных организаций. Этим воспользовались некторые "дельцы".

Так, 6 мая стало известно о задержании во Львове двух мужчин по подозрению в краже гуманитарной помощи.

Отметим, гуманитарную помощь также пытаются продать. Например, в Шевченковском районе Харькова задержали мужчину, который торговал возле супермаркета такими товарами.

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