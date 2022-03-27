ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове задержали мужчину, торговавшего "гуманитаркой". Ему грозит 3 года тюрьмы

Новина українською →
Харьков , Воскресенье 27 марта 2022 10:56
В Харькове задержали мужчину, торговавшего "гуманитаркой". Ему грозит 3 года тюрьмы Фото: в Харькове задержали мужчину, торговавшего "гуманитаркой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали мужчину, который возле супермаркета торговал товарами, предназначенными для гуманитарной помощи. За это преступление ему грозит 3 года тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, для выяснения всех обстоятельств происшествия правонарушителя вместе с товаром доставили в отдел полиции.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 УПК.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать обо всех случаях торговли гуманитарной помощью.

Так, при выявлении торговли гуманитарной помощью, необходимо сообщать в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

В Харькове задержали мужчину, торговавшего &quot;гуманитаркой&quot;. Ему грозит 3 года тюрьмы

Фото: в Харькове задержали мужчину, торговавшего "гуманитаркой" (facebook.com/police.kharkov)

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Гуманитарная помощь Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену