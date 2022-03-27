В Харькове задержали мужчину, торговавшего "гуманитаркой". Ему грозит 3 года тюрьмы

В Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали мужчину, который возле супермаркета торговал товарами, предназначенными для гуманитарной помощи. За это преступление ему грозит 3 года тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, при выявлении торговли гуманитарной помощью, необходимо сообщать в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать обо всех случаях торговли гуманитарной помощью.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 УПК.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

По информации правоохранителей, для выяснения всех обстоятельств происшествия правонарушителя вместе с товаром доставили в отдел полиции.

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