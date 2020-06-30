Рада приступила к закону об игорном бизнесе

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

К документу подано 3500 поправок

Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении во вторник, 30 июня. К документу подано 3500 поправок.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Ранее глава комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Данила Гетманцев допускал, что рассмотрение поправок в зале может занять всего один день.

Так, НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта об игорном бизнесе и пришло к выводу, что проект содержит ряд коррупционных рисков. В агентстве подчеркивали, что если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее отмечал, что народные депутаты не стали рассматривать законопроект об игорном бизнесе на прошедшей пленарной неделе, потому что им не хватило времени. А рассмотрение перенесли на 30 июня.

Как писало РБК-Украина, ранее ожидалось, что Верховная рада может приступить к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении 19 июня.

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Автор: Юлия Струк