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В Україні легалізували гральний бізнес: як голосувала Рада

Україна, Вівторок 14 липня 2020 11:26
В Україні легалізували гральний бізнес: як голосувала Рада
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Парламентарії схвалили законопроект у другому читанні

Верховна рада легалізувала гральний бізнес: нардепи прийняли в другому читанні відповідний законопроект №2285-д. Фракція "Слуга народу" віддала за нього 224 голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В Україні легалізували гральний бізнес: як голосувала Рада

Фракції голосували за закон наступним чином.

"Слуга народу": "за" - 224.

"Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" не дали жодного голосу.

Депутатська група "За майбутнє" - 4 нардепи підтримали проект.

Депутатська група "Довіра" - "за" проголосували 18 нардепів.

Підтримали документ також 2 позафракційних парламентаря.

Підкреслимо, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко допускав, що Верховна рада може перенести голосування за проект закону про гральний бізнес на наступну сесію. За його словами, проблемним питанням була кількість правок, які необхідно розглянути.

Корнієнко пояснював, що у фракції не було розуміння, чи встигнуть нардепи завершити розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес до кінця поточної сесії.

Нагадаємо, Рада приступила до закону про гральний бізнес у другому читанні у вівторок, 30 червня.

Як писало РБК-Україна, в Нацагентстві щодо запобігання корупції попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

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