В Украине курсируют семь пассажирских поездов с вагонами-автомобилевозами: по каким направлениям
Фото: семь поездов с вагонами для автомобилей курсируют в Украине (facebook.com/dpuzshk)
"Укрзализныця" напоминает о возможности путешествовать поездом вместе с собственным автомобилем. Поезда со специально обустроенными для этого вагонами курсируют по семи направлениям.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Так, специальные вагоны-автомобилевозы есть в составе таких поездов:
- № 7/8 Харьков-Одесса;
- № 11/12 Одесса - Львов;
- № 15/16 Харьков-Рахов (во Львов);
- № 17/18 Харьков - Ужгород (до Львова);
- № 41/42 Днепр-Трускавец (во Львов);
- № №49/50 Киев -Трускавец (до Львова);
- № 53/54 Днепр - Одесса.
Напомним, "Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой. Поезда начнут курсировать с середины июня.
РБК-Украина писало, что с 1 июня из Украины запустят первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию.