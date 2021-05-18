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В Украине курсируют семь пассажирских поездов с вагонами-автомобилевозами: по каким направлениям

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Вторник 18 мая 2021 12:10
В Украине курсируют семь пассажирских поездов с вагонами-автомобилевозами: по каким направлениям Фото: семь поездов с вагонами для автомобилей курсируют в Украине (facebook.com/dpuzshk)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" напоминает о возможности путешествовать поездом вместе с собственным автомобилем. Поезда со специально обустроенными для этого вагонами курсируют по семи направлениям.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Так, специальные вагоны-автомобилевозы есть в составе таких поездов:

  • № 7/8 Харьков-Одесса;
  • № 11/12 Одесса - Львов;
  • № 15/16 Харьков-Рахов (во Львов);
  • № 17/18 Харьков - Ужгород (до Львова);
  • № 41/42 Днепр-Трускавец (во Львов);
  • № №49/50 Киев -Трускавец (до Львова);
  • № 53/54 Днепр - Одесса.

Напомним, "Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой. Поезда начнут курсировать с середины июня.

РБК-Украина писало, что с 1 июня из Украины запустят первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию.

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