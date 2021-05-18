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В Україні курсують сім пасажирських поїздів з вагонами-автомобілевозами: за якими напрямками

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Вівторок 18 травня 2021 12:10
В Україні курсують сім пасажирських поїздів з вагонами-автомобілевозами: за якими напрямками Фото: сім поїздів з вагонами для автомобілів курсують в Україні (facebook.com/dpuzshk)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" нагадує про можливість подорожувати потягом разом із власним автомобілем. Поїзди із спеціально облаштованими для цього вагонами курсують за сімома напрямками.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Так, спеціальні вагони-автомобілевози є у складі таких поїздів:

  • № 7/8 Харків - Одеса;
  • № 11/12 Одеса - Львів;
  • № 15/16 Харків - Рахів (до Львова);
  • № 17/18 Харків - Ужгород (до Львова);
  • № 41/42 Дніпро -Трускавець (до Львова);
  • № №49/50 Київ -Трускавець (до Львова);
  • № 53/54 Дніпро - Одеса.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває нові сполучення Чернігова і Сум з Одесою. Потяги почнуть курсувати з середини червня.

РБК-Україна писало, що з 1 червня з України запустять перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії.

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