В Україні курсують сім пасажирських поїздів з вагонами-автомобілевозами: за якими напрямками
Фото: сім поїздів з вагонами для автомобілів курсують в Україні (facebook.com/dpuzshk)
"Укрзалізниця" нагадує про можливість подорожувати потягом разом із власним автомобілем. Поїзди із спеціально облаштованими для цього вагонами курсують за сімома напрямками.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Так, спеціальні вагони-автомобілевози є у складі таких поїздів:
- № 7/8 Харків - Одеса;
- № 11/12 Одеса - Львів;
- № 15/16 Харків - Рахів (до Львова);
- № 17/18 Харків - Ужгород (до Львова);
- № 41/42 Дніпро -Трускавець (до Львова);
- № №49/50 Київ -Трускавець (до Львова);
- № 53/54 Дніпро - Одеса.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває нові сполучення Чернігова і Сум з Одесою. Потяги почнуть курсувати з середини червня.
РБК-Україна писало, що з 1 червня з України запустять перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії.