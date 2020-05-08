В Украине коронавирусом заболели более 14 тыс. человек: ситуация в областях

С начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 195 человек, больше всего больных по прежнему в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За минувшие сутки было зарегистрировано 504 новых случая, тогда как вчера фиксировалось 507 больных, а 6 мая было выявлено 487 пациентов с COVID-19.

Также за сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса.

В целом география распространения вируса в регионах выглядит так:

Черновицкая обл. - 2 097 (301 выздоровел);

Киев - 1 721 (127 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1 078 (147 выздоровели);

Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели);

Киевская обл. - 916 (109 выздоровели);

Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели);

Львовская обл. - 660 (138 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели);

Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели);

Одесская обл. - 583 (23 выздоровели);

Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели);

Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели);

Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели);

Волынская обл. - 424 (118 выздоровели);

Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели);

Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели);

Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели);

Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели);

Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели);

Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели);

Сумская обл. - 147 (66 выздоровели);

Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели);

Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (12 выздоровели).

Ранее в Минздраве заявили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46.

Напомним, с 11 мая в Украине ослабят карантин. Вчера Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление. РБК-Украина собрало весь список введенных украинским правительством послаблений.