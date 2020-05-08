В Украине коронавирусом заболели более 14 тыс. человек: ситуация в областях

За сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству выздоровевших пациентов
С начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 195 человек, больше всего больных по прежнему в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
За минувшие сутки было зарегистрировано 504 новых случая, тогда как вчера фиксировалось 507 больных, а 6 мая было выявлено 487 пациентов с COVID-19.
Также за сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса.
В целом география распространения вируса в регионах выглядит так:
Ранее в Минздраве заявили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46.
Напомним, с 11 мая в Украине ослабят карантин. Вчера Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление. РБК-Украина собрало весь список введенных украинским правительством послаблений.