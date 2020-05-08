В Україні коронавірусом захворіли понад 14 тис. людей: ситуація в областях

З початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 14 195 осіб, найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

За минулу добу було зареєстровано 504 нових випадки, тоді як учора фіксувалося 507 хворих, а 6 травня було виявлено 487 пацієнтів з COVID-19.

Також за добу було встановлено два рекорди - за кількістю смертей і за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу.

Загалом географія поширення вірусу у регіонах вигладає так:

Чернівецька обл. - 2 097 (301 одужав);

Київ - 1 721 (127 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1 078 (147 одужали);

Тернопільська обл. - 959 (254 одужали);

Київська обл. - 916 (109 одужали);

Рівненська обл. - 855 (133 одужали);

Львівська обл. - 660 (138 одужали);

Дніпропетровська обл. - 652 (74 одужали);

Закарпатська обл. - 644 (93 одужали);

Одеська обл. - 583 (23 одужали);

Вінницька обл. - 514 (278 одужали);

Житомирська обл. - 480 (45 одужали);

Харківська обл. - 478 (57 одужали);

Волинська обл. - 424 (118 одужали);

Кіровоградська обл. - 408 (222 одужали);

Черкаська обл. - 331 (118 одужали);

Запорізька обл. - 312 (109 одужали);

Полтавська обл. - 239 (92 одужали);

Миколаївська обл. - 179 (49 одужали);

Херсонська обл. - 149 (67 одужали);

Хмельницька обл. - 148 (43 одужали);

Сумська обл. - 147 (66 одужали);

Донецька обл. - 91 (20 одужали);

Чернігівська обл. - 69 (11 одужали);

Луганська обл. - 42 (12 одужали).

Раніше у МОЗ повідомили, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Львівській області - 65, Чернівецькій - 49, Закарпатській - 44 областях та місті Києві - 46

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблять карантин. Учора Кабінет міністрів опублікував відповідну постанову. РБК-Україна зібрало весь список запроваджених українським урядом послаблень.