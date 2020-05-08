В Україні коронавірусом захворіли понад 14 тис. людей: ситуація в областях

За добу було встановлено два рекорди - за кількістю смертей і за кількістю одужавших пацієнтів
З початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 14 195 осіб, найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров’я.
За минулу добу було зареєстровано 504 нових випадки, тоді як учора фіксувалося 507 хворих, а 6 травня було виявлено 487 пацієнтів з COVID-19.
Також за добу було встановлено два рекорди - за кількістю смертей і за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу.
Загалом географія поширення вірусу у регіонах вигладає так:
Раніше у МОЗ повідомили, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Львівській області - 65, Чернівецькій - 49, Закарпатській - 44 областях та місті Києві - 46
Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблять карантин. Учора Кабінет міністрів опублікував відповідну постанову. РБК-Україна зібрало весь список запроваджених українським урядом послаблень.